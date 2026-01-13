Търсят строител на новата Математическа гимназия във Варна

Община Варна обяви обществена поръчка за изграждане на новата учебна база на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“. Оферти се набират до 19 февруари, а общата стойност на поръчката, включваща проектиране, строителство и авторски надзор, е 45,9 млн. евро.

От администрацията уточниха, че работата ще започне след осигуряването на финансиране, което към момента не е налично.

Обектът има разрешение за строеж от декември 2024 г. Идейният проект - дело на австрийското архитектурно студио Riegler Riewe Architekten, бе дарен на общината от Фондация „МГ Д-р Петър Берон“. Той предвижда изграждане на кампус с 5 свързани помежду си сгради с обща площ от 32 561 кв. м. В комплекса ще бъдат обособени паркова зона, лаборатории, игрища, тераса за спорт. На всяко ниво ще има достъп до открити пространства за занимания. Предвидени са сектори за хранене, изкуства, голяма зала за компютърно обучение, STEM център и училищен форум.

Кампусът за 1350 ученици ще е първото построено за последните 40 години училище във Варна и най-модерното в страната.