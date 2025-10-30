ВАС реши окончателно: Студентите, платено обучение имат право на стипендия

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) остави в сила решението на тричленен състав относно студентите платена форма на обучение и правото им на стипендия, съобщиха от пресцентъра на съда.

С решението окончателно се отменя разпоредба на Постановление от 26 май 2000 г. на Министерски съвет за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации.

Според върховните магистрати с разпоредбата се стеснява приложното поле на закона, а именно като се определя, че стипендии се отпускат само на обучаващите се по държавна поръчка, като е налице противоречие между Закона за висшето образование и Постановлението на Министерския съвет.

В случая студентите в платена форма на обучение не са еднакво третирани с останалите студенти по отношение на получаване на стипендия, с което се нарушава принципа на равенство пред закона и на задължението за еднакво третиране, установени в чл. 6, ал.2 от Конституцията. Всички студенти без значение от формата на обучение се намират в идентично фактическо и правно положение. Обучението на двата вида студенти не се различава с оглед изискванията за съответната специалност по учебен план, посочват от ВАС.

Също така отбелязват, че по силата на Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието, не се допускат никакви различия от страна на държавните органи по отношение на учащите се при предоставянето на стипендии, освен различията, основани на техния успех.