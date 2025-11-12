Проф. Семов попари претенциите на София: Най-хубавото училище в България не се намира в столицата

"Нито една от столичните елитни гимназии не може доближи до онова, което видях с очите си в училището в с. Рибново. Такова друго в България няма. Нови сгради, увеличаващ се брой деца, чистота, отношение към детайла. Навсякъде се оплакваме, че извън София децата намаляват и закриваме училища, а в Рибново се направиха два нови корпуса".

Това заяви проф. Атанас Семов, който бе сред гостите по време на откриването на новата сграда на училище „Йордан Йовков“ в гърменското село.

На фасадата бе поставен и барелеф на големия наш писател. Барелефът на Йовков е дело на пловдивския скулптор Атанас Карадечев и е дарение за училището именно от проф. Семов, син на знаменития народопсихолог и журналист проф. Марко Семов.

Фасадата на училище "Йордан Йовков" в гърменското село Рибново.

"Отидете в Рибново, влезте в училището, за да видите как изглеждат кабинетите по всички предмети. По-модерни от всяка аудитория на Софийски университет, не просто чистота и ред. И как само са изрисувани стените на училището - с цялата българска история и всички значими личности на родината ни. Какви мъдри мисли са написани по стъпалата... Това не е случайно - когато учениците се изкачват по стъпалата нагоре - да четат великите мисли на предците ни", добави професорът.

Средното училище в Рибново е най- голямото в община Гърмен. В новия корпус бяха открити 7 модерни СТЕМ кабинети.

СТЕМ стаите представляват модерна учебна среда, която обединява науките, технологиите, инженерството и математиката.

В подобен кабинет фокусът е насочен върху практическото приложение и решаването на проблеми чрез проекти. Той е оборудван с различни технологии като интерактивни дисплеи, 3D принтери и роботи, които позволяват на учениците да учат чрез експерименти, изследвания и създаване. Учениците играят активна роля, докато учителите ги насочват като наблюдатели и помощници.



"В днешно време децата могат да черпят знание от много източници, включително и да ползват Изкуствен интелект, но най-важен остава естественият", каза директорът на гимназията Манчо Джуркин.