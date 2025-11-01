Вдигат заплатите на учителите

Това съобщи просветният министър Красимир Вълчев

В Деня на народните будители министърът на образованието Красимир Вълчев потвърди, че и в следващия бюджет е залегнало да има увеличение на средствата за образование, включително за възнагражденията на учителите.

"Да, ще има увеличение на средствата. Ще бъдат предоставени допълнителни средства, включително за увеличение на заплатите", заяви в ефира на Nova Вълчев, като уточни, че конкретните параметри все още се обсъждат със синдикатите и директорите. Той подчерта още, че целта остава учителските заплати да не изостават спрямо средната за страната и да се следва политиката те да бъдат 125% от нея.

Просветният министър засегна и проблема с недостига на кадри в системата. По думите му той не е толкова териториален, колкото по предмети.

"Недостигът е по предмети, най-вече по математика, физика, химия, информационни технологии", аргументира се той и допълни, че за първи път от 10 години е намален приемът в специалност "Педагогика" за предучилищни и начални учители, тъй като там вече има достатъчно кадри, както и при учителите по физическо възпитание и изобразително изкуство.

Проблемът с недостига на преподаватели по природни науки е проекция на демотивацията на учениците да изучават тези дисциплини, смята Вълчев.

По темата за ограничаване на мобилните телефони в клас той заяви, че такава мярка съществува и в момента в много училища, където учениците оставят устройствата си на входа на класната стая. Според него по-важното е ограничаването на екранното време извън училище.