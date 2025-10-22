Разкриват филиал на Минно - геоложкия университет

Община Бургас предприема конкретни стъпки за откриване на филиал на Минно - геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ в града.

Предложението е внесено от кмета Димитър Николов и ще бъде разгледано от Общинския съвет.

Новият филиал ще предлага обучение за степен „Бакалавър“ в професионално направление „Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми“ по специалностите: „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“.

„Създаването на филиал на Минно-геоложкия университет в Бургас е стратегическа инвестиция в бъдещето на града – в младите хора, в индустрията и в устойчивото развитие на региона“, коментира кметът Димитър Николов.

Общината предвижда предоставяне на необходимата база в студентския кампус, включваща зали и кабинети.