Изследователски пари скараха ВУЗ-овете

240 млн. лв. вече бяха разпределени

Пет държавни университета създават сдружение

Пет държавни ВУЗ-а се обединяват в Сдружение на държавните университети в България, а инициатор е Софийският университет. Останалите четири висши училища са Техническият университет-София, Химикотехнологичният универстет, Икономическият университет-Варна и НАТФИЗ. От проектоустава на новото обединение се разбира, че то в голяма степен дублира Съветът на ректорите, в който влизат всички висши училища в страната.

Основна причина за създаване на новото обединение са парите за изследователските университети. Според новите правила, които МОН предложи, но все още не са приети, критериите за изследователски университети би следвало да се завишат, като вместо 1000 точки вече ще са нужни 10 000 точки от научноизследователска дейност. По тях може да се окаже, че вместо 12 научноизследователски университета ще имаме наполовина по-малко. По тази причина Съветът на ректорите излезе с публична позиция, в която настоя за ревизиране на предложените нови критерии. Според Съвета на ректорите критериите не дават достатъчно гаранции за справедлива конкуренция между отделните университети и при прилагането им “силно биха фаворизирали мащаба за сметка на качеството”. Тази позиция е предизвикала недоволството на 5-те университета, и е причина за новото обединение, твърдят източници от академичните среди.

Изследователските университети са нова фигура в образователната ни система, възникнала след измененията в закона за висшето образование след 2020 г. Те са висши училища, даващи значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и имащи високи резултати от научноизследователска дейност. Такива са СУ, медицинските университети в София, Варна, Плевен и Пловдив, ТУ-София, ХТМУ, Пловдивският университет, Тракийският университет в Стара Загора, Русенският университет, ЮЗУ и Бургаският държавен университет. Между тях държавата вече разпредели 240 млн. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предстои обаче да се дават още средства, като това оставя на опашката по-малките университети, които нямат никакъв шанс за класиране. За тях в Стратегията бе записано, че държавата трябва да дефинира три вида висши училища - образователни, професионални и изследователски. В момента обаче е определен само статутът на изследователските, но не и на първите два вида, които не получават допълнителни средства.