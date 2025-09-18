НАТФИЗ открива свой филиал в Бургас

НАТФИЗ тържествено ще открие свой филиал в Бургас. Церемонията ще се състои на 23 септември в Културен дом НХК.

Събитието ще даде официален старт на първата академична година на филиала и ще отбележи исторически момент както за Академията, така и за културния и образователен живот на региона.На церемонията ще бъде представен екипът, който ще обучава първия випуск в специалност „Актьорство за драматичен театър“ с ръководител проф. д-р Пенко Господинов.

Създаването на филиал в Бургас е резултат от дългосрочна визия и партньорство

между ръководството на НАТФИЗ и Община Бургас.

След подписването на меморандум за сътрудничество в началото на годината, Общинският съвет в Бургас одобри предложението на кмета г-н Димитър Николов за предоставяне на подходящи помещения за нуждите на филиала.

Филиалът на НАТФИЗ в Бургас става факт с постановление на Министерския съвет от 2 юли 2025 година, след положителна оценка на проекта от Националната агенция за оценяване и акредитация и решение на Академичния съвет на висшето училище.

Това е първото разширяване на дейността на НАТФИЗ извън град София и важна стъпка в децентрализацията на висшето образование в сферата на изкуствата.

В новосъздадения филиал ще се предлагат програми в професионално направление „Театрално и филмово изкуство“, включващо специалностите „Актьорство за драматичен театър“, „Мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии“, „Публична реч“, „Анимация“, „Мениджмънт в екранните изкуства“ и „Анимационна режисура“.