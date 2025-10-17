Университетско обучение в подкрепа на цифровата трансформация

В рамките на Инвестиция C10.I6 предстои осъществяване на сътрудничество с университетите за въвеждане на учебни програми, свързани със СИМ.

Дейността се изпълнява в тясно сътрудничество с академичния сектор и има за цел да подготви бъдещите специалисти за дигиталната трансформация в строителството.

В рамките на сътрудничеството с университетите ще бъдат предоставени резултатите от изпълнението на инвестицията с оглед въвеждане на учебни програми за:

придобиване на знания и умения за прилагане на Националния модел (НМ) за СИМ;

управление на процесите при проектиране и развойни дейности в сферата на СИМ.

По този начин ще бъде осъществена подкрепа университетските програми да създадат устойчива база за ново поколение експерти, които ще работят със СИМ по европейски стандарти и ще развиват сектора в дългосрочен план.

Дейност 5 е част от Инвестиция C10.I6 „Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационното моделиране в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България “ по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), реализирана с подкрепата на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Повече информация за инвестицията може да намерите на следните интернет адреси:

https://cpcp.mrrb.government.bg/cms/home.html

https://www.fb.com/BIM.Bulgaria/