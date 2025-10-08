Изследване на ОИСР: Българският учител е мотивиран, престижът на професията расте

Висока удовлетвореност и мотивация сред българските учители, нарастващ престиж на професията, подобрени условия на труд и силна подкрепа за младите кадри. Тези тенденции в България отчита Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в изследването TALIS 2024 - най-мащабното проучване в света за прогимназиални педагози и училищни директори.

В проучването участват учители от 55 държави, като от България са се включили 3629 педагози в прогимназиален етап от 210 училища, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Българските учители се отличават с висока удовлетвореност от професията - 96% заявяват, че са доволни от работата си, при средно 89% за държавите от ОИСР. Любопитен факт е, че учителите в селата са толкова удовлетворени от работата си, колкото и тези в градските училища. От 2018 г. до сега с 35 пункта се е увеличил делът на удовлетворените от заплащането и достига 65%. Повишава се и удовлетвореността от условията на труд, които не включват финансовите възнаграждения - 81% от учителите у нас споделят, че са доволни от тях, при средно 68% за ОИСР.

Престижът на професията също бележи съществен напредък. 42% от учителите смятат, че професията им е ценена от обществото - почти двойно повече от средното за ОИСР (22%) и с 25 процентни пункта повече спрямо 2018 г.

Данните показват силна подкрепа в училищната среда. 95% от учителите споделят, че директорите имат добри професионални отношения с персонала и предоставят полезна обратна връзка, а 90% казват, че могат да разчитат на своите колеги. Това създава условия за положителен училищен климат и сътрудничество.

Особено важно е, че младите учители у нас получават подкрепа. Почти всички - 97 процента, работят в училища, в които се предлагат менторски програми, докато средното за ОИСР е 81%.