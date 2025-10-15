3D ескейп стая учи децата на безопасност в интернет

А1 и Центърът за безопасен интернет стартират нов сезон на обученията по онлайн грамотност.

А1 България и Центърът за безопасен интернет (част от Асоциация Родители) дават старт на новия сезон на програмата за безопасното поведение онлайн. Тази година инициативата се развива в нов, още по-ангажиращ формат - 3D escape игра „По-добри онлайн“.

Играта е създадена специално за часовете по дигитална грамотност и безопасност. Учениците попадат в интерактивни ситуации от реалния дигитален свят, а учителите работят по методология, която стимулира дискусия, критично мислене и осъзнат избор. Така младите хора могат да изпробват своята отговорност и реакции в контролирана среда, докато се забавляват.

„В А1 вярваме, че технологиите трябва да служат на хората. С инициативи като „По-добри онлайн“ помагаме на децата и младежите да се възползват от възможностите на дигиталния свят по безопасен и отговорен начин,“ допълва Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1 България.

„Нашата мисия е децата да се чувстват сигурни и уверени онлайн. Сега чрез игра им даваме възможност не просто да чуят за рисковете, а да ги преживеят в безопасна, контролирана среда в училище и да научат как да реагират адекватно,“ споделя Яна Алексиева, изпълнителен директор на Центъра за безопасен интернет.

Играта е адаптирана за ученици от 5.–7. клас и от 8.–12. клас и е подходяща за часовете на класа или по информационни технологии. Темите включват онлайн тормоз, общуване с непознати, групов натиск и лична отговорност. След игровата част следват дискусия и упражнения, които помагат на децата да формулират собствени правила за уважение и безопасност онлайн.

Участието е напълно безплатно, като изисква предварителна регистрация чрез специалната онлайн форма. За учителите е предвиден уебинар на 31 октомври от 15:00 часа, по време на който експертите на Центъра ще представят методологията и ще дадат насоки за прилагането ѝ в час.

Най-активните учители и училища могат да се състезават за технологични награди - победителите ще бъдат обявени в края на първия учебен срок.

С партньорства като това с Центъра за безопасен интернет, А1 продължава да инвестира в създаването на по-достъпна, отговорна и безопасна онлайн среда. Ежегодните инициативи, които помагат на децата да се чувстват уверени и защитени онлайн, са важна част от дългосрочната ангажираност на компанията към по-образовано дигитално поколение.

Повече информация, правилата за участие и формата за регистрация са достъпни на страницата на програмата в сайта на Центъра.