Студенти ще учат японски и китайски език в Бургас

Две нови бакалавърски програми на СУ

Бургаският филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ откри академичната 2025–2026 година с две нови бакалавърски програми с изучаване на японски и китайски език и с разширена учебна база в новата си локация – многофункционален комплекс Central Park Бургас.

Церемонията бе открита от ректора на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев, кметът на Община Бургас Димитър Николов и директора на филиала доц. Георги Бърдаров.

Проф. Вълчев подчерта, че започва политика по засилено и разширено присъствие на филиала в Бургас, защото това ще подпомогне общественото и икономическо развитие на целия Черноморски регион.

В обръщението си към студентите кметът на морския град - Димитър Николов, благодари на висшите учебни заведения в Бургас за съвместните усилия и за партньорството, което отрежда на града значимо място в образователния живот на страната.

„С удоволствие виждам, че броят на специалностите и студентите във филиала се увеличава. За да се развиваме и привличаме все по-интересни специалности, тази година стартирахме изграждането на студентски кампус. Надявам се на успешна реализация на този нов проект “ – допълни Димитър Николов.