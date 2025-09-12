Над 200 училища  с успех под “Среден 3” по български

Рекордьор е Плевен, следван от Бургас и София

Над 200 училища в страната имат среден успех под 3.00 на матурата по Български език и литература (БЕЛ) за 2025 година. 17 са училищата със среден успех Слаб 2 на матурата по БЕЛ.

Това показва изследване на Института за пазарна икономика, което представя резултатите на средните училища с фокус върху най-слабо представящите се.

Най-слабите училища се намират в различни общини в страната, като най-много са в Плевен - 9, Бургас и София - с по 7, Пловдив и Ямбол - с по 5, Разград - 4.

Има и оптимистични данни - училища, които повишават средния си успех на матурата по БЕЛ с една единица.

Зорница Славова, старши икономист в ИПИ коментира, че битува мит, че лошите училища са в отдалечени райони, но изследването показва, че това не е така. От 900 гимназии над 200 са с резултат под Среден 3, като те не се намират навсякъде в страната - малки и големи градове, села и в столицата. А техният неуспех е постоянен.

Изследването е наречено “Образование без цел”. В него участват само държавни училища.

Причините за лошите резултати са незаинтересоваността от страна на родители, учители, директор, както и нежеланието за промяна, посочи експертът.