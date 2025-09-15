Честит първи учебен ден! 55 000 първокласници тръгват на училище

Над 716 хиляди деца и младежи днес се връщат на училище. 55 хиляди от тях за първи път. Тази година външното оценяване по математика за 7 и 10 клас ще бъде различно. Ще бъдат добавени и задачи по природни науки. Иначе сред обсъжданите промени, които могат да влязат в сила съвсем скоро е пълната забраната за използване на мобилни телефони в училище.

През лятната ваканция са ремонтирани над 1500 училища, при 250 строителните дейности продължават, а 22 учебни заведения ще започнат годината в чужди сгради.