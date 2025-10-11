Борислав Гуцанов: Догодина да е годината на младите семейства и да увеличим доходите им

Това, което ми се иска е догодина да бъде годината на младите семейства и да направим така, че да увеличим доходите именно на младите семейства, тях да ги подпомогнем. Това коментира пред БНТ социалният министър Борислав Гуцанов.

"Не може да имаме демографска криза, която е виснала на врата ни като Дамоклиев меч и ние да не си даваме сметка, че трябва да се справим с нея. Тя оказва своето влияние за бъдещето на страната ни. Тя оказва влияние за икономиката", добави Гуцанов.

Гуцанов обеща, че ще направят всичко възможно, за да има средства в бюджета:

"Вие видяхте, че през тази година, колкото и да е била тежка, няма едно социално плащане, което да не направено. Даже ще използвам момента да спомена 3 неща. Първо - пенсиите, направихме ги 8,6% по швейцарското правило, когато никой не вярваше, че ще се случи. Да, направихме го. Топлият обяд - програмата свърши. Някой да е разбрал, че европейската програма е свършила? Не. Намерихме средства и то говорим за стотици милиони и хората продължават да имат топлия обяд, който не е лукс, а е необходимост. "Грижа в дома" е една програма, която свърши на 31 декември миналата година, европейска програма, също. Някой да е разбрал, че е свършила? Отново говорим за стотици милиони. Т.е. виждате, че е нямало напрежение."