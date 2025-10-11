Проф. Николай Цонков: СИНПИ трябва да се превърне в своеобразен балкански клъстер и бизнес инкубатор

Изградената балканска мрежа и СИНПИ трябва да се превърнат в устойчива платформа и средище за идеи и икономически инициативи. СИНПИ трябва да се превърне в своеобразен балкански клъстер и бизнес инкубатор. Затова предлагам да се разработи Балканска регионална политика, почиваща на обща иновационна и икономическа стратегия. Това каза в уводните си думи проф. Николай Цонков - модератор на втория панел “Съвременни измерения на общото икономическо пространство на Балканите и региона на четирите морета – като важен фактор за глобална цивилизационна свързаност между Изтока и Запада и между Севера и Юга“ от двудневната Втора международна конференция „Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство“.

В дискусията взе участие заместник-министърът на икономиката и индустрията д-р Дончо Барбалов. Събитието е организирано от Министерство на икономиката и индустрията, Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ), Форума за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО).

По думите на Цонков интересно и парадоксално е как балканските държави и народи са географски толкова близки и същевременно в някои отношения много далечни и дистанцирани. Разбира се обяснението за това обстоятелство се корени в историята, политическите отношения и националните интереси.

„За съжаление двустранните и многостранни политически отношения ограничават формирането на пълноценни икономически и транспортни връзки. Тук е мястото да спомена силното влияние на фактора външно въздействие от страна на Великите сили“, отбеляза проф. Цонков.

Според него всичко това възпрепятства нормалното протичане на икономическите процеси през границите на балканските държави и особено в трансграничните територии, които са свързващото звено между тях. На практика именно тези погранични райони създават средата, която трябва да опосредства връзките между държавите в нашия регион. А трансграничните райони са естествената среда за структуриране на свързаността. „Но както знаем те са слабо населени и слабо развити по правило. Ето защо и там трябва да насочим повече усилия“, посочи експертът на СИНПИ.

„Ролята на един такъв форум като днешния и постоянно действаща мрежа от граждански организации е да работи за реализация на общи трансгранични проекти, които да създават среда за развитие на пълноценно Балканско икономическо сътрудничество“, заяви проф. Николай Цонков.