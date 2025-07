Британското разузнаване: Кремъл е принудил „Вагнер“ да напусне Мали и е изпратил танкове

Кремъл продължава да се справя със заплахата от групата „Вагнер“. След преврата през 2023 г. Москва затяга контрола върху сигурността в чужбина.

Това съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на британското Министерство на отбраната в Twitter (X ).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 31 July 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/jw5sY56l8c#StandWithUkraine pic.twitter.com/oqxw50rdNx