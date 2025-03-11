БФС обяви съдийските назначения за 25-ия кръг на Еfbet Лига

Автор: Христина Колева
Футбол БГ

БФС обяви съдийските назначения за 25-ия кръг на Еfbet Лига.

Васил Минев ще ръководи дербито ЦСКА - Черно море, а Мариян Гребенчарски - Арда - Левски.

А ето и всички назначения: 

14 март 2025 г., петък, 15:15 ч. 

ПФК Славия 1913 - ПФК Берое - Стара Загора 

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Желязко Димитров Пилатов 

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков 

СН: Станислав Георгиев Тодоров 

14 март 2025 г., петък, 17:45 ч. 

ФК Крумовград - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД 

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров 

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров 

СН: Николай Тодоров Петров 

15 март 2025 г., събота, 12:30 ч. 

ФК Хебър 1918 - ФК Локомотив 1929 

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Мартин Тодоров Мачев 

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Християна Красимирова Гутева 

СН: Георги Василев Йорданов 

15 март 2025 г., събота, 15:00 ч. ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Ботев Враца 

ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ:Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев 

СН: Кольо Димитров Данев 

15 март 2025 г., събота, 17:30 ч. ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Черно море

ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Красимир Владимиров Миланов 

4-ТИ: Валентин Станчев Железов ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Вълков Вълков 

СН: Стефан Апостолов Апостолов 

16 март 2025 г., неделя, 12:00 ч. Спартак 1918 - ПФК Септември Сф 

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Никифор Деянов Велков 

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов 

СН: Георги Генов Нарлев 

16 март 2025 г., неделя, 14:30 ч. ПФК Ботев АД - ФК ЦСКА 1948 

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Марин Иванов Бонев 

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Ивайло Красимиров Ненков 

СН: Николай Йорданов Колев 

16 март 2025 г., неделя, 17:00 ч. ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски 

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Тодор Василев Вуков 

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Венцислав Георгиев Митрев 

СН: Ахмед Яшар Ахмед 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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