Великобритания е готова да признае Палестина през септември (ВИДЕО)

Великобритания ще признае палестинска държава преди сесията на Общото събрание на ООН през септември, ако Израел продължи да възпрепятства доставките на хуманитарни доставки до ивицата Газа и да провежда военна операция в анклава. Това съобщи офисът на премиера на кралството Киър Стармър.

„Решени сме да защитим жизнеспособността на решението за две държави [на израелско-палестинския конфликт, основано на принципа на съвместно съществуване] и затова ще признаем Държавата Палестина през септември пред Общото събрание на ООН, освен ако правителството на Израел не предприеме значителни стъпки за прекратяване на тежката ситуация в Газа и не се ангажира с дългосрочен и устойчив мир, включително като позволи на ООН незабавно да възобнови хуманитарната помощ за народа на Газа, за да се сложи край на глада, като се съгласи на прекратяване на огъня и ясно заяви, че няма да има анексиране на Западния бряг“, се казва в изявлението.

BREAKING: Prime Minister Sir Keir Starmer has announced the UK will recognise Palestine as a state by the United Nations meeting in September, unless Israel agrees to a ceasefire.



Read more: https://t.co/Ays0iPHHg5



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/s9HnIrdHas