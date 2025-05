Вижте как Еди Рама посрещна на колене Джорджа Мелони (ВИДЕО)

Джорджа Мелони беше посрещната в Албания в петък от премиера на страната Еди Рама, коленичил пред нея на червен килим.

Посрещането беше последната необичайна среща между световен лидер и Мелони, която има навика да предизвиква неформално поведение от колегите си, които й се възхищават.

Мелони беше в Тирана за срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПК) с десетки европейски лидери.

„Еди, не!“, каза Мелони, докато Рама коленичи през нея, за да я поздрави, стискайки ръце, сякаш в молитва.

Приближавайки се до Рама, който е висок 190 см, Мелони, която е висока 167 см, се обърна към фотографите и каза: „Той го прави само за да бъде висок колкото мен.“

Прегръщайки Мелони, Рама попита на италиански: „Tutto bene?“ което означава „Всичко наред ли е?“

Рама, бивш баскетболист, който беше облечен в костюм, но с бели маратонки, вместо официални обувки, поддържа тесни връзки с Италия и позволи на Рим да построи център за задържане на мигранти в Северна Албания, който все още не е отворен поради правни предизвикателства.

Той твърди, че е дал разрешение в знак на благодарност за готовността на Италия да приеме албански мигранти след Студената война. Рим също така подкрепя влизането на Албания в Европейския съюз.

Рама обясни готовността да позволи на Италия да построи своя център за връщане на мигранти в Албания по време на пресконференцията си със сър Киър Стармър в четвъртък. Рама шеговито заяви, че британският контингент е донесъл със себе си проливния дъжд от петък. Когато слънцето се появи, когато президентът Макрон от Франция пристигна, Рама каза: „Ето го Кралят Слънце.“

Тази година Рама коленичи пред Мелони на среща на върха в Абу Даби и ѝ подари шал за 48-ия ѝ рожден ден, като ѝ изпя „Честит рожден ден“.

