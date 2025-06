Виктор Орбан: Привличането на Украйна към ЕС ще потопи европейската икономика

Присъединяването на Украйна към ЕС може да доведе до икономическа криза в Европа, а влизането им в НАТО може да предизвика конфликт. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа X.

„Това не е теория. Това е студена, твърда геополитическа реалност. Европа трябва да се осъзнае сега!“, каза още Орбан.

Ukraine has been unstable long before the war. Dragging them into the EU would sink Europe’s economy, and pushing them into NATO would stoke the fires of conflict. This isn’t a theory. It’s the cold, hard geopolitical reality. Europe must come to its senses, now! pic.twitter.com/5IhV5oDNUE