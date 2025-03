Водни оръдия, гумени куршуми, ранени и арестувани на протест за по-високи пенсии в Аржентина (ВИДЕО)

Силите за сигурност се сблъскаха с демонстранти в сряда в столицата на Аржентина Буенос Айрес на протест, организиран от пенсионери, към който се присъединиха футболни фенове, синдикати и прогресивни групи. Най-малко 20 души са ранени при ескалацията на напрежението.

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне демонстрантите, сред които имаше възрастни, жени и млади хора. Най-малко 103 души са задържани, съобщава Anadolu Ajansı, позовавайки се на местните медии.

Видеоклипове, разпространявани в социалните медии, заснеха как полицията бие и влачи протестиращи, включително кадри на 87-годишна жена, която получава нараняване на главата, докато други се опитват да й помогнат.

💢 A protest by retirees in Buenos Aires turned violent, leaving at least 20 injured and resulting in at least 103 arrests



The retirees, who routinely protest outside the National Congress, demand higher pensions and better living conditions https://t.co/MRpt1LUQak pic.twitter.com/aO8XlO8NFO