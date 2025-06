Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че има купувач за ТикТок.

"Това са група много богати хора", каза днес Тръмп в интервю за телевизия Newsweek. Той не даде подробности и добави, че ще разкрие повече след две седмици.

По-рано този месец Тръмп подписа указ, с който удължи до 17 септември крайния срок, до който китайската компания, собственик на ТикТок, трябва да продаде приложението на американско предприятие поради подозрения за шпионаж за Китайската комунистическа партия.

Trump: We have a buyer for TikTok, by the way.



Bartiromo:: Who's the buyer.



Trump: I'll tell you in about two weeks. pic.twitter.com/CvQqRA8Yj0