Времето в неделния ден

С временни прекъсвания в западната част от страната ще превалява дъжд. През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхващат и централните райони от страната, показва справка в сайта на НИМХ. Вятърът в повечето места ще отслабне.

Минималните температури ще са между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните - между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над планините ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите планински върхове и била - дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.