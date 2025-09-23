Слънчево и до 32°, след сряда иде захлаждане

Слънчево и топло време ни очаква във вторник. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София - около 29°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд - с ниска облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 24°-27°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра - около 16°.

В сряда ще се задържи предимно слънчево, преди обяд на места в Източна България - с ниска облачност, а след обяд от запад ще започне увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Ще бъде все още топло с максимални температури между 27° и 32°, а минималните ще бъдат между 11° и 16°.

В четвъртък с усилване на вятъра от североизток ще започне да нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат с 5-7 градуса. Ще има по-значителни увеличения на облачността и на места, главно в източните и планинските райони ще има и валежи, предимно слаби.