Слънце и летни температури в края на седмицата

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°

Днес ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, за София - около 24°, съобщиха от НИМХ.

По Черноморието ще бъде слънчево със слаб и умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен и силен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19°, на 2000 метра - около 12°.

През почивните дни времето ще се определя от антициклонално барично поле. Ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на места в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в котловините - краткотрайна мъгла. Вятърът ще е слаб от изток-югоизток. Температурите постепенно ще се повишават и в неделя минималните температури между 10° и 15°, а максималните - между 25° и 30°.