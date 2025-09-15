В първия учебен ден: Облачно сутринта, слънчево следобед

Днес до обяд на места в Западна и Централна България облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и ще има валежи и гръмотевици. По интензивни ще са явленията в планинските райони, има условия и за градушки.

Следобед облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, най-късно в Източна България, ще се усили и с него ще нахлува по-студен въздух. Минималните температури ще са между 12 и 16°, в София - около 12.

Максималните температури ще са между 22 и 27°, в София - около 23°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е умерен от изток-североизток, но след обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 26°-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Сутринта над масивите от Западна България, а до обяд и над района на Централен Балкан облачността ще е значителна, купесто-дъждовна и на много места ще има временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони ще има ниска слоеста облачност, а в отделни котловини ще е с намалена видимост. В сряда, облачността временно ще се увеличи и на изолирани места в северните и планинските райони ще превали слаб дъжд.

Вятърът от северозапад временно ще се усили, в Дунавската равнина ще е умерен. В четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. В сутрешните часове на места в низините и котловините ще се образува ниска облачност или мъгла.