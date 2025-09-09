Ето какво ще е времето утре

В сряда, 10 септември, ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. Изолирани слаби превалявания ще има само в планините. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 29° и 34°, в София – около 30°.

В планините ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, но само на изолирани места ще превали слабо. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра - около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана средна и висока облачност. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е около 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над по-голямата част от Балканския полуостров ще бъде предимно облачно. В страните от Западните Балкани ще е с валежи, на места там значителни по количество и с усилване на вятъра. Повече слънчеви часове ще има в юг-югоизточните райони.