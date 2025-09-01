Минималните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса, в Северозападна България до 9, по Черноморието до 20 градуса. През деня предимно слънчево. Следобед развитие на купести облаци на хубавото време. Валежи не се очакват. Вятър - слаб, скорости до 20 километра в час, от югоизток. По високите части на планините ще духат слаби ветрове от от запад, скорости до 20 километра в час. Ще се затопля с максимални температури, от 31 до 36 градуса, в района на София 30, 31, по Черноморието - дневни температури до 28, 30 градуса.