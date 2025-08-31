Месечна прогноза за времето: Топло начало на есента, валежите ще почакат

Средните температури през септември ще бъдат над климатичните норми. Месецът ще е по-топъл от обичайното. Валежните дни ще бъдат под нормата, като в повечето части на страната месечните количества ще останат под средните. Ще има много слънчеви часове и повечето дни ще са подходящи за морски и планински туризъм. През третата десетдневка на месеца, от 20 до 30 септември има условия за често намалена видимост в сутрешните часове.

На 22 септември, в 21:19 часа слънцето влиза в знака Везни, започва и астрономическата есен. Метеорологичната (истинската) есен ще настъпи по-късно - в края на месеца поради слънчевото и топло време от 23 до 30 септември, с температури от 28 до 33 градуса.

Месецът ще започне със сухо, слънчево време и летни температури - в населените места от 29 до 34 градуса.

На 3 и 4 септември се очакват валежи, главно в северната половина от страната. Интензивни дъждове с гръмотевици в Дунавската равнина и по Черноморското ни крайбрежие. Слаби валежи се очакват и на 06 септември.

От 07 до 10 септември ще има повече слънце и топло за сезона време - максимални температури от 25 до 31 градуса.

Втората десетневка ще започне с динамично време с интензивни валежи в западните райони.

От 11 до 16 септември валежите ще бъдат често явление, очаква се и захлаждане. Максималните температури ще са от 22 до 27 градуса.

Към 18-ти, 19-ти от северозапад ще проникне свеж въздух и дневните температури ще се понижат чувствително под 25 градуса.

По-интензивни валежи в западните и северни части от страната ще има около 19, 20 септември

Сухо и без валежи ще бъде времето в началото на третата дестдневка. В периода 20-24 утрините ще са свежи с условия за краткотрайни мъгли.

В периода от 25 до 30 септември, над цялата страна ще бъде предимно слънчево. Дневните температури ще достигат 25-29 градуса. Валежи и захлаждане, с есенни температури се очаква в началото на октомври.

Народна метеорология

Какъвто е денят на Свети Симеон, такъв ще е декември

Народната метеорология включва прогнози за времето, които са основани на традиционните познания и наблюдения върху движението на небесните тела, атмосферните явления, поведението на животните, състоянието на дърветата и растенията. В тях е синтезиран многовековният трудов опит на селския стопанин и обикновено те се предават от поколение на поколение като потвърдено от практиката познание. За септември народната метеорология гласи:

Сух септември - мокър октомври. Какъвто е денят на свети Симеон (1 септември), такъв ще е целият декември. Ако на Кръстовден (14 септември) вали дъжд, годината ще е плодовита.

Геомагнитна прогноза

Средна слънчева активност

Месецът ще започне със слаба геомагнитна активност. В периода от 4 до 7 се очаква повишаване на геомагнитната активност и слаби магнитни бури на ширините на Балканите.

След временно успокояване на активността на геомагнитното поле, в началото на втората десетдневка, от 11 до 14 септември, отново се очакват магнитни бури, като на Балканите те ще бъдат слаби.

До края на месеца интензивността на земното магнитно поле ще се понижи и ще се задържи до средна. Слънчевата активност ще бъде средна.