За днес е обявен жълт код за обилни валежи в 12 области на страната

В неделя времето ще е нестабилно. НИМХ обяви жълт код за значителни валежи в 12 области на страната от Централна, Западна, както и части от Северна България. Очакваните валежни количества в повечето райони ще са около 35 литра на кв. м, в югозападните около 25 литра на квадратен метър.

В неделя на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-значителни в Западна и Централна Северна България. На места са възможни и градушки.

Вятърът ще бъде от северозапад, и с него ще нахлува значително по-студен въздух.

Максималните температури ще бъдат в широки граници - от 24 градуса в Северозападна, до 33 в Източна България. За района на София – около 24 градуса.

По Черноморието ще бъде слънчево, с краткотрайни превалявания от дъжд. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 29 градуса, температурата на морската вода е 25 градуса, а вълнението на морето ще достига 2 бала.



В планините сутринта ще започне с краткотрайни валежи, които до обед ще намалеят, и постепенно ще спрат. Вятърът ще е силен от юг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 19 градуса, а на 2000 метра - около 11.