Слънчево време и температури около 30° в близките дни

Сутринта ще е почти безоблачно, в крайните източни райони - мъгливо, а следобeд ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 29° и 34°, в София – около 29°.

По Черноморието до обяд ще бъде мъгливо, а през деня ще е с разкъсана висока облачност. Вятърът ще е слаб до умерен от североизток. Максималните температури ще са почти без промяна - от 26 до 28°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето остава 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но ветровито - ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 15°.

До средата на новата седмица ще е слънчево. Вероятност за изолирани следобедни превалявания има главно в планините, в планинските райони, както и над най-южните части от Черноморието.

Вятърът ще е слаб, в Източна България - до умерен. Температурите ще останат без особена промяна - дневните ще са около 30°, все по-близки до обичайните за периода.