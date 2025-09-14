Седмична прогноза за времето: Предимно слънчево с превалявания

В неделя от запад ще настъпи нова облачна вълна, с интензвни валежи в югозападните райони. През нощта валежите ще достигнат Ченоморието.

В Понеделник от север ще проникне по-хладен въздух с превалявания в източните части от страната.

Дневните температури ще достигат стойности от 22 до 27 градуса. Във вторник ще бъде предимно слънчево над цялата страна. В сряда бързо ще преминат облаци над Дунавскта равнина, възможни са правалявания по поречието на Дунав.

В четвъртък и в петък ще се затопли - на запад слънце, на изток ниски облаци по Черноморието, с температури в населените места от 27 до 33 градуса.

Петър Янков, дежурен синоптик в ТВ-МЕТ, специално за “Труд news”