Втори ден на протести в Киев в защита на демокрацията

За втори пореден ден в украинските градове се проведоха протести срещу Закон № 12414, който на практика лишава Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО) от независимост.

Един от протестите се проведе в Киев, близо до театър „Иван Франко“. Според украински издания хиляди хора са се събрали за него. Протестиращите скандират: „Властта е на народа“ и „Ръцете далеч от НАБУ и САП“.

Over 10,000 people took to the streets in Kyiv today - and many more across Ukraine. Protesting. Demanding democracy. Unafraid of missiles, unafraid to hold power accountable. I’m proud to stand with them. pic.twitter.com/iaN9wzYgVR