Украйна скочи срещу Зеленски: Срам, това вече не е истинска демокрация!

Виталий Кличко, кметът на Киев, който често се е сблъсквал със Зеленски, беше сред протестиращите

Украйна вече не е истинска демокрация, твърди виден критик на президента Зеленски, докато протестиращи се събираха в Киев, разгневени на правителствените репресии срещу две големи антикорупционни организации, които биха могли да провалят кандидатурата на страната за присъединяване към Европейския съюз.

Във вторник украинският парламент одобри законопроект, който постави националното бюро за борба с корупцията, известно като НАБУ, и специализираната прокуратура за борба с корупцията, САПО, под прякото управление на главния прокурор на страната, който се отчита пред президента. Зеленски подписа закона, който влезе в сила, само часове по-късно. Той заяви, че е необходимо организациите да бъдат прочистени от „руско влияние“, но не даде други подробности.

Huge protests erupt in Kyiv against Ukrainian President Zelensky as he is a dictator and refuses to make a peace deal and end the war.



Good for the Ukrainian people! Throw him out of office!



And America must STOP funding and sending weapons!!!



pic.twitter.com/WMJuMB7PlA — Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) July 22, 2025

И двете организации бяха основани със западна помощ след революцията на Майдана през 2014 г. в Киев, която свали от власт Виктор Янукович, прословутия корумпиран промосковски лидер на страната. Те бяха натоварени със задачата да действат като независими групи, които да изкореняват и преследват корупцията без политическа намеса.

Миналия месец НАБУ посочи Олексий Чернишов, който по това време беше украински вицепремиер, като заподозрян в „мащабна“ корупционна схема, ръководена от предприемач в областта на недвижимите имоти от Киев. Чернишов, за когото се твърди, че е близък приятел на Зеленски, беше най-високопоставеният украински служител в историята, обвинен в корупция. Той отрече обвиненията, но загуби поста си в правителството този месец, когато Зеленски назначи нов кабинет.

На митинг близо до президентската канцелария в Киев във вторник вечерта няколко хиляди протестиращи, сред които бяха войници, осъдиха действията срещу антикорупционните групи като знак за нарастващ авторитаризъм и предателство на идеите, които задвижваха революцията на Майдана.

„Украйна не е Русия!“, скандираха някои, докато други държаха плакати с надпис „Корупция = Смърт“. Правителството на Зеленски наскоро предложи и законодателство, което би блокирало разследването на корупцията в сектора на отбраната.

Протестът беше първата значителна демонстрация на обществено несъгласие срещу Зеленски след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. Виталий Кличко, кметът на Киев, който често се е сблъсквал със Зеленски, беше сред протестиращите.

„САПО и НАБУ трябва да останат независими институции“, каза той. Дмитро Кулеба, бившият външен министър на Украйна, нарече мерките „лош ден“ за Украйна.

Kyiv Mayor Vitalii Klitschko and his brother Volodymyr are joining the protests in central Kyiv against parliament’s move to strip key anti-corruption bodies of their independence. pic.twitter.com/UssqHzGbmc — KyivPost (@KyivPost) July 22, 2025

Марта Кос, най-висшият служител на ЕС за разширяването, предупреди, че ходът за ограничаване на агенциите е „сериозна стъпка назад“ за кандидатурата на Киев за членство. Тя също така каза, че способността им да работят без намеса от правителството е „от съществено значение за пътя на Украйна към ЕС“.

Офисите на двете агенции бяха претърсени от украинските служби за сигурност в понеделник заради твърденията, че са били инфилтрирани от Москва. Опозиционни фигури заявиха, че претърсванията са акт на сплашване.

Ходът на Зеленски дойде, след като Виталий Шабунин, известен антикорупционен активист, беше обвинен в измама и укриване от военна служба по дело, което беше широко осъдено като политически мотивирано. Той е изправен пред до десет години затвор, ако бъде признат за виновен. В момента служи в украинската армия. Къщата му в Киев беше претърсена от маскирани украински следователи, докато съпругата му и двете му малки деца бяха у дома, а той беше разположен във военна база.

„След тези събития чувствам, че Украйна вече не е пълноценна демокрация. Тя се усеща по-скоро като хибриден режим, все още демократичен, но с елементи на авторитаризъм и клептокрация“, каза 40-годишният Шабунин пред The Times в интервю от място на около 20 мили от фронтовата линия.

In Kyiv, hundreds of Ukrainians are chanting ‘Veto the bill!’ outside Zelensky’s office.pic.twitter.com/1qvL48dluG — Svitlana Morenets (@SvMorenets) July 22, 2025

Съоснователят на украинския Център за борба с корупцията заяви, че обвиненията срещу него са абсурдни, защото се е явил доброволно за служба в първия ден от войната и по-късно е бил командирован да работи по антикорупционни усилия, заповед, която не е могъл законно да откаже. „Това е чисто политическо преследване“, категоричен е той.

Държавното бюро за разследване на Украйна отрече случаят да е свързан с антикорупционните дейности на Шабунин. Обискът в дома му се случи почти пет години след като къщата му беше подпалена, очевидно в отмъщение за работата му. Никой не е арестуван за нападението.

Шабунин също предупреди, че Зеленски е преминал „червена линия“, като е предприел действия срещу антикорупционните организации. „Украинците винаги са имали много, много силно искане за справедливост. И украинците, както никой друг, усещат кога на президента не му пука за справедливостта и кога лично я атакува.“

Той предположи, че Зеленски е станал уверен, че сега има свобода на действие в Украйна, защото западните съюзници на Киев сега са по-малко фокусирани върху укрепването на демокрацията в страната.

Crowds are surging in Kyiv with people protesting against the government’s attacks on the anti-corruption institutions. Signs and Chants range from Ukraine will be saved by the armed forces and institutions and bring back Europe to we are f**** tired of the Office of President. pic.twitter.com/9nR1pQMpYp — Mattia Nelles (@mattia_n) July 22, 2025

„Зеленски показва истинското си лице, защото Западът, меко казано, си затваря очите. Това е истинският Зеленски, а не човекът, когото видяхме, когато Съединените щати и Европейският съюз поискаха реформи и борба с корупцията“, каза той.

Той също така предупреди, че решимостта на Зеленски да обуздае независимите антикорупционни групи може да доведе до бурни протести.

„Този път няма да танцуваме на Майдан“, каза той. „Половината страна има боен опит. Това е сценарий, за който президентът Путин вероятно мечтае. Не дай си Боже да се стигне до това. Ето защо е в интерес на Запада да спре Зеленски сега, преди такава конфронтация.“

Той обаче каза, че западните страни трябва да продължат да въоръжават Киев.

„Не мисля, че Зеленски ще ми прости, че се изказах толкова силно. Но каквото и да се случи с мен или каквото и да се случи в страната, ние искаме Западът да продължи да дава оръжия на украинците и Украйна. Трябва да оцелеем. Знаем как да се справим с корумпираните си авторитарни елити. Но без оръжия ще умрем.“

Първият мандат на Зеленски трябваше да приключи през май 2024 г., но Украйна забрани изборите по време на война - политика, която се радва на широка подкрепа в цялата страна. Въпреки че популярността му спадна от първите дни на руската инвазия през 2022 г., украинският президент все още е втората най-доверена фигура в страната след Валерий Залужни, бившият командир на украинските въоръжени сили, който сега е посланик на Киев в Лондон. Не е ясно обаче как разгръщащият се спор ще се отрази на рейтингите на Зеленски.

Един европейски дипломат, пожелал анонимност, определи мерките срещу антикорупционните групи като „нещастни“, но настоя, че все още има надежда за украинската демокрация.

„Дали това е неуспех? Да. Дали това е точка, от която няма връщане?“ „Не“, каза служителят, според информационната агенция AFP.

Конфронтацията обаче отвори безпрецедентен разрив между украинския лидер и гражданското общество. Kyiv Independent, основният англоезичен уебсайт на Украйна, обвини Зеленски в предателство на демокрацията на страната.

„Зеленски прави избор да подкопава украинските демократични институции в стремежа си да разшири личната си власт“, пише в редакционна статия. „Същият човек, който представлява борбата на Украйна срещу Русия, не може да представлява унищожаването на украинската демокрация.“

Обратно в Киев протестиращите заявиха, че са решени да продължат да се борят, за да гарантират, че Украйна няма да се върне в авторитарното си минало.

„Те легализират корупцията и аз трябва да се боря срещу това“, каза Артьом, 18-годишен протестиращ.

„Нашите демократични институции и самата демокрация се разпадат“, каза Катерина, друга протестираща.