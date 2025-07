Самолет падна върху оживена магистрала в Италия (ВИДЕО)

Двама души загинаха, след като малък самолет се разби на магистрала в провинция Бреша в Северна Италия, предизвиквайки огнена експлозия при удара.

Според италианската национална телевизия RAI инцидентът е станал във вторник и е довел до пълното унищожение на самолета, без да има оцелели на борда.

Another video of #Crash: plane crashed onto a busy highway in Italy, several cars passed through a wall of fire, On board were a 75-year-old man and a 60-year-old woman, They both died#italycrash #planecrash #italyplane #PlaneCrash #Brescia #Plane #Italy #aviation #AviationNews pic.twitter.com/BS4oz9nUMh