В Дания откриха викингско гробище, пълно с древни артефакти (ВИДЕО)

В Северна Дания е открито погребение от 10-и век, за което се смята, че е принадлежало на благородническо семейство от епохата на викингите, пълно с „впечатляващи“ древни предмети, съобщиха от музея, цитирани от The Guardian.

Откритието е почти случайно, когато перли, монети, керамика и кутия със златен конец са открити по време на строителни работи близо до Лисбьерг, село, разположено на 4 мили северно от Орхус, втория по големина град в Дания.

Археолозите установиха, че на мястото има и около 30 гроба, датиращи от втората половина на X в., когато е управлявал известният крал Харалд Блутон, съобщиха от музея „Моесгаард“ в Орхус.

