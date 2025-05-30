В Свети Влас:10-годишно украинче изскочи на платното, блъсна го руснак

10-годишно украинче е изскочило внезапно на платното в Свети Влас и буквално е побъркало шофьорите. По обед - около 14.36 ч., в ръкав за локално движение към ул. „Свети Власий”, детето станало причина за пътен инцидент с лек автомобил „Шкода Суперб”, с бургаска регистрация. Автомобилът бил управляван от 42 годишен руски гражданин, продължително пребиваващ в България.

Шофьорът на шкодата набил спирачки, но возилото леко закачило детето.

От ПТП украинчето е с мозъчно сътресение, без опасност за живота, настанено е за наблюдение в отделение «Неврохирургия» към УМБАЛ – Бургас.