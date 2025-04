Гаф беляза мач в Шампионска лига (ВИДЕО)

Стартът на четвъртфиналния мач от Шампионската лига между Астън Вила и Пари Сен Жермен бе белязан от химна на Лига Европа, вместо от този на Шампионската лига. УЕФА няма да прости това на домакините, които могат да бъдат наказани. Когато чуха по-малко познатия звук, футболистите и на двата отбора бяха шокирани и не го скриха. Това си пролича по усмихнатите им и учудени лица и погледи.

Пропускът скоро беше коригиран, но въпросът за отговорността и възможните последствия за репутацията на турнира със сигурност ще бъде повдигнат в евроцентралата.

The Europa League anthem was accidentally played at Villa Park instead of the Champions League anthem ahead of Aston Villa vs. PSG. 😅



