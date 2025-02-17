Гергана Алексова е избрана за председател на Общопартийна контролна комисия на БСП

Конгресът на БСП избра за председател на Общопартийната контролна комисия Гергана Алексова, съобщиха от партията. За членове на комисията са избрани:

Валентина Василева Богданова

Александър Венциславов Манолов

Емилия Смиленова Десподска

Кристиян Пламенов Пелагиев

Любка Христова Игнатова

Петър Ангелов Янев

Станислав Бранимиров Жеков

Юрий Стефанов Данев

Мадлен Кирилова Стоянова

Емил Жаклен Бехар

Ванелина Георгиева Арнаудова

Валентин Димитров Пейков

Ирена Петкова Стасинопулу

Жана Бориславова Иванова

Галин Господинов

Ивайло Иванов Георгиев

Марио Томов Трайков

Катя Атанасова Петрова

Татяна Димитрова Пазийска

Мария Красимирова Батаклиева

Дияна Асенова Чалушева

Стефан Косев Косев

Щерю Тянчев Царев

Моника Божидарова Динева

Минка Алдомирова Сърнешка

Ралица Петрова Велизарова

Иво Михайлов Михайлов Ива Славейкова Танкова

Дияна Валентинова Карамфилова

Илияна Пиринска Гералейска-Георгиева