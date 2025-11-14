Гръцките домакинства се борят с високите разходи за живот

Още по темата: Инфлацията в Гърция се е повишила до 2% през октомври 12.11.2025 09:01

Хората със средни доходи, с месечни доходи между 1200 и 2000 евро, също усещат натиск

Инфлацията продължава да удря силно гръцките домакинства, подкопавайки покупателната способност и жизнения стандарт, съобщава To Vima. Според скорошно проучване на IME GSEVEE, повече от шест от десет семейства съобщават, че се борят да свържат двата края всеки месец. За домакинствата с ниски доходи, които печелят до 12 000 евро годишно, парите свършват през първите две седмици. Близо 72% от гражданите са принудени да намалят други разходи, само за да покрият основни нужди, като разглеждат покачващите се цени като най-голямата заплаха за финансовата стабилност.

Широко разпространен потребителски песимизъм

Кризата с разходите за живот вече не се ограничава само до домакинствата с ниски доходи. Хората със средни доходи, с месечни доходи между 1200 и 2000 евро, също усещат натиск, като 51,4% съобщават за трудности при посрещането на месечните разходи. Гърците се очертават като най-песимистичните потребители в Европейския съюз (ЕС), далеч пред своите колеги в Естония и Унгария.

Индексът на разходите за живот на Numbeo за 2025 г., който сравнява цените на стоки, услуги и наеми спрямо Ню Йорк, поставя Гърция в топ 50 от 143 държави с индекс от 34,4. За сравнение, Швейцария (82,3) и Сингапур (80,9) са сред най-скъпите страни, което отразява високите заплати и скъпите пазари на недвижими имоти. В Европа Исландия, Ирландия и Норвегия също заемат видно място сред най-скъпите страни.

Въпреки че глобалната инфлация може да се отслабва, Гърция продължава да се сблъсква с огромна разлика между заплатите и реалните разходи за живот. Домакинствата намаляват ежедневните си разходи, очаквайки осезаеми ползи от по-широкия икономически растеж. Проучване на Deutsche Bank посочва Атина като третия най-скъп град в света за основни комунални услуги, които изразходват близо 19% от средната работна заплата. Наемането на апартамент с една спалня може да струва 57% от типичната заплата, което подчертава напрежението върху градските домакинства.

Глобална перспектива

В другия край на скалата, страни като Пакистан (11,3), Либия (11,3) и Афганистан (11,6) имат най-ниските разходи за живот, докато голяма част от Южна Азия, включително Индия (12,8) и Бангладеш (13,0), поддържат цените на приблизително една осма от нивата в Ню Йорк. Тези държави се възползват от ниските заплати и младото население, което поддържа ежедневните разходи сравнително ниски.