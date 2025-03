Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис: Приветствам постигнатия  напредък в преговорите между САЩ и Украйна

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис реагира на съобщението, че Украйна ще приеме предложението на САЩ за 30-дневно прекратяване на огъня в конфликта с Русия. Изявлението последва решаващи мирни преговори между американски и украински служители в Саудитска Арабия.

„Приветствам постигнатия напредък в преговорите между САЩ и Украйна и обявяването на предложеното прекратяване на огъня. Това е важна стъпка към цялостен, справедлив и траен мир за Украйна. Сега Русия трябва да отговори“, написа Мицотакис в публикация в социалната мрежа X.

I welcome the progress made today in the US - Ukraine talks and the announcement of a proposed ceasefire. This is a significant step towards a comprehensive, just and lasting peace for Ukraine. Now Russia must respond.