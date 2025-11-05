“Да, България” призова Теменужка Петкова да оттегли бюджета

Против са 10% данък дивидент Ивайло Мирчев от “Да, България”

„Писаха й “слаб ляв 2”

“Да, България” призова финансовия министър Теменужка Петкова да оттегли Бюджет'2026. От формация обявиха, че ще предоставят техни 30 мерки. “Пишем на госпожа Теменужка Петкова слаб ляв 2. Искаме бюджетът да бъде върнат веднага. Този бюджет няма нито една положителна оценка. Той е вреден за страната и е с безпрецедентни мерки. Някой си играе с държавния бюджет и го смята за собствения си портфейл”, каза депутатът Ивайло Мирчев от “Да, България”.

В понеделник, 3 ноември, Министерство на финансите (МФ) публикува проекта на Бюджет за 2026 година и даде само един ден срок за обществено обсъждане. По думите на Мирчев в бюджета има дупка от 5 млрд. лв. и трябва да се обясни как се е получила. Той посочи, че има увеличение на данъци, на осигуровки, а министърът на финансите трябва да отговори какво се е променило, че не се спазва 3-годишната бюджетна рамка.

Депутатът Мартин Димитров заяви, че няма причина за нов дълг и посочи, че от “Да, България” настояват “да спре войната на това левичарско правителство с бизнеса и средната класа, да отпадне увеличението на данък дивидент от 5% на 10%, да не се увеличава осигурителната тежест, преразпределението на бюджета да се върне на 40%”.