Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Лично съм преговарял за отпадане на британските санкции на Горанов и Пеевски (Обзор)

Бойко Борисов пусна запис с думите на президента, който казва: Хората, които се представят за организатори на моя партия и събират пари от мое име. Лидерът на ГЕРБ се възмути, че никой не пита държавния глава кой събира пари от негово име.

Олигархията събира пари за проект на Радев, твърди бившият премиер

Пеевски не е продавал паспорти

“Не знам дали Габриел (б. р. Мария) е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър, с Дейвид Камерън, като беше тук. Той е попаднал там по несправедлив начин, защото съм убеден, че не е продавал паспорти. Това са публикации от медии, които са изпратени там. И такива са отговорите, които Влади Горанов получи”. Такъв бе отговорът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на журналистически въпрос преговарял ли е с Мария Габриел с Великобритания, да отпаднат британските санкции над Делян Пеевски.

На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, Борисов каза, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Попитан дали в несправедливо попадналите под санкции според него е и Пеевски, Борисов отговори: “Смятам, разбира се, защото съм убеден, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, те го арестуваха”.

Борисов заяви, че е участвал когато са налагани санкциите: “Когато излязоха санкциите, аз бях в посолството на САЩ заедно с посланичката тогава и с Джим О'Брайън. И знам всичко по тези санкции. А освен това, не считам за нужно и съм говорил и с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. И по това се работи в момента”.

На въпрос кой е подал така наречените публикации за санкциите, лидерът на ГЕРБ заяви, че си “има лица, които са пряко санкционирани и могат да отговорят по този въпрос”. Но уточни, че по тези теми са говорили многократно в кабинета му с Кирил Петков, Асен Василев, а особено с Христо Иванов по санкциите на Делян Пеевски как да паднат, като Иванов и Василев съдействали “с всички средства”.

Борисов коментира, че е получил “директни индикации от Радев, че олигархията събира пари за някакъв негов проект”. “Все още аз не съм чул, кои са тези хора, които си позволяват да мамят и да събират пари за Радев. Той лично го каза”, посочи лидерът на ГЕРБ. Той призова Радев да каже кои са тези олигарси, които е визирал.

Относно информациите, че дъщерята на Борисов е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена, той отговори, че не е негова работа. “Ако е участвала в обществена поръчка, държавна, с европейски средства, ще коментирам”.

