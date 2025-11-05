Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов: Лично съм преговарял за отпадане на британските санкции на Горанов и Пеевски (Обзор)

Олигархията събира пари за проект на Радев, твърди бившият премиер

Пеевски не е продавал паспорти

“Не знам дали Габриел (б. р. Мария) е преговаряла, но аз лично съм преговарял с външния министър, с Дейвид Камерън, като беше тук. Той е попаднал там по несправедлив начин, защото съм убеден, че не е продавал паспорти. Това са публикации от медии, които са изпратени там. И такива са отговорите, които Влади Горанов получи”. Такъв бе отговорът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов на журналистически въпрос преговарял ли е с Мария Габриел с Великобритания, да отпаднат британските санкции над Делян Пеевски.

На въпрос дали е преговарял конкретно за санкциите спрямо лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, Борисов каза, че е говорил за всички българи, които по несправедлив начин са попаднали в тези санкции, включително за бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. Попитан дали в несправедливо попадналите под санкции според него е и Пеевски, Борисов отговори: “Смятам, разбира се, защото съм убеден, че Пеевски не е продавал паспорти. Който е продавал, те го арестуваха”.

Борисов заяви, че е участвал когато са налагани санкциите: “Когато излязоха санкциите, аз бях в посолството на САЩ заедно с посланичката тогава и с Джим О'Брайън. И знам всичко по тези санкции. А освен това, не считам за нужно и съм говорил и с много от партньорските служби по тази тема. Там още по-силен е въпросът как милиарди долари излязоха от рафинерията и отидоха в посока Русия. И по това се работи в момента”.

На въпрос кой е подал така наречените публикации за санкциите, лидерът на ГЕРБ заяви, че си “има лица, които са пряко санкционирани и могат да отговорят по този въпрос”. Но уточни, че по тези теми са говорили многократно в кабинета му с Кирил Петков, Асен Василев, а особено с Христо Иванов по санкциите на Делян Пеевски как да паднат, като Иванов и Василев съдействали “с всички средства”.

Борисов коментира, че е получил “директни индикации от Радев, че олигархията събира пари за някакъв негов проект”. “Все още аз не съм чул, кои са тези хора, които си позволяват да мамят и да събират пари за Радев. Той лично го каза”, посочи лидерът на ГЕРБ. Той призова Радев да каже кои са тези олигарси, които е визирал.

Относно информациите, че дъщерята на Борисов е придобила дял в строителна фирма на съмнително ниска цена, той отговори, че не е негова работа. “Ако е участвала в обществена поръчка, държавна, с европейски средства, ще коментирам”.