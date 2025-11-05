БСК с гневна позиция: Отхвърлят минималната заплата от 620 евро

Българската стопанска камара отхвърля предложението за минимална заплата от 620 евро, увеличение на осигурителната вноска за пенсия и повишаване на тавана на осигурителния доход до 4600 лева.

Според бизнеса не е ясно кога ще се изчерпи ефектът от увеличението на осигурителната вноска и доколко размерът на пенсиите и другите обезщетения ще бъде адекватен в дългосрочен план.

"Предложенията се правят в много кратък срок преди тяхното въвеждане, без предвидимост, и не съответстват на разчетите в средносрочната бюджетна прогноза, представена преди няколко месеца", посочват работодателите.

Стопанската камара изразява също несъгласие с проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според който средствата се насочват предимно към болнична помощ, с превес за 20 болници. Камарата е категорично против включването на целеви средства от държавния бюджет за увеличаване на заплатите на персонала в лечебните заведения.

В позицията се възразява и срещу увеличението на заплатите в администрацията, както и срещу предложението използваният софтуер за управление на продажбите задължително да бъде вписан в регистъра на НАП.