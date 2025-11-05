"Крадлив и некадърен“: Декларация на „Величие“ срещу проектобюджета за 2026 г.

Парламентарната група на „Величие“ излезе с декларация срещу проектобюджета за 2026 г., определяйки го като „крадлив и некадърен“. Текстът бе прочетен от трибуната на Народното събрание от председателя на групата Ивелин Михайлов.

Михайлов обвини правителството, че е нелегитимно и „100 пъти неграмотно“ да изготвя бюджет и че чрез политически дебати за „ляво“ и „дясно“ се прикрива основният проблем. „Виждаме как партиите започват да говорят дали е ляв или десен… и изтърват да кажат основното, че той е крадлив и некадърен“, заяви той.

Лидерът на „Величие“ призова за разпад на настоящия парламент и провеждане на нови избори, като единствено така — според него — може да се прекрати „стъпка по стъпка“ унищожаването на страната. Михайлов обвини депутатите в ежедневни интриги и в бездействие, което пречи на икономическото развитие и оказва вреда на бизнеса.

Той посочи, че бюджетът, приет през март, се е оказал неадекватен и за шест–седем месеца не е довел до промяна в страната. „Няма пари, които да са насочени към траен просперитет“, каза Михайлов.

В словото си той направи и самокритичен преглед на политическите си гласувания през годините и призова гражданите да подават данни за предполагаеми престъпления на местно ниво, за да може партията да търси отговорност от виновните. „Не можем да спрем бюджета сами, но можем да ги натискаме по места“, добави той.