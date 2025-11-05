ЕК удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ

Европейската комисия е решила да удържи 215 милиона евро от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост на България, съобщи БНР.

След решението страната ни ще получи 439 милиона евро за финансиране на проекти, които трябва да бъдат приключени до края на август 2026 г.

Блокирането на част от средствата беше очаквано, след като преди месец от Брюксел обявиха, че ще задържат част от поисканите през юли 653 милиона евро, без да уточняват конкретната сума. На България беше изпратена предварителна оценка на изпълнението на изискваните реформи, като ѝ беше даден едномесечен срок да представи допълнителни действия и аргументи.

Тъй като това не е сторено, Комисията все още счита, че реформата в антикорупционната комисия не е изпълнена, и задържа част от плащането.

България разполага с шест месеца, за да предприеме необходимите мерки и да изпълни оставащото изискване.

„След като ключовият етап бъде изпълнен, останалата част от плащането ще бъде освободена“, заявиха от Европейската комисия на 3 октомври.

От Брюксел допълниха, че този подход дава възможност държавите членки да получат средства за успешно изпълнените етапи, като същевременно работят по оставащите. Комисията уверява, че ще продължи активния диалог с властите в София за оказване на необходимата подкрепа.