Костадин Костадинов: Този бюджет е вреден за България

„Смятам, че този бюджет е изключително вреден за България и няма да го подкрепим“, заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му проектобюджетът за 2026 г. е „греховно заченат“, тъй като по закон е трябвало да бъде приет от Министерския съвет до 21 октомври.

„Оказа се, че се внася в началото на ноември, без обществено обсъждане и без каквато и да е съгласувателна процедура, каквато е практиката“, добави Костадинов.

Той определи бюджета като „катастрофален“, защото според него предвижда ново задлъжняване с най-малко 21 млрд. лева.

„Възможно е в рамките на следващите два месеца макроикономическата картина да се наруши още повече, а ние, бидейки малка част от евроикономиката, ще страдаме най-много“, посочи лидерът на „Възраждане“. По негови думи страната в момента задлъжнява с 52 млн. лв. на ден, а догодина темпът ще достигне 60 млн.

Костадинов обърна внимание и на социалния аспект, като посочи, че „в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро, или около 3000 лв., а 87% от българите живеят с доход под този праг“.

Лидерът на „Възраждане“ коментира и решението на парламента да не изслуша председателя на Фискалния съвет Симеон Дянков. Според него „най-плашещото“, което Дянков е заявил в интервю, е, че България може да влезе в процедура по свръхдефицит още през 2027 г.

Относно политическата обстановка Костадинов подчерта, че „в опозицията няма трусове“, но допълни, че вижда „много сериозни проблеми в групировката ‘Величие’, които съдебната система прикрива“.

По повод изказването на Бойко Борисов, че е водил разговори с британския външен министър Дейвид Камерън за отпадане на българи от санкционния списък, Костадинов коментира:

„Борисов изживява много сериозен катарзис, което е нормално за всеки един политически пенсионер.“