Росен Желязков: Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор

Днес страната ни стои на прага на исторически момент

Еврото не е просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, проведена в резиденция „Бояна“.

Форумът, организиран от Министерството на финансите и Българската народна банка, е част от националната комуникационна кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г.

Премиерът подчерта, че целта на България не е просто присъединяването, а пълноправното участие в еврозоната и в европейската икономическа архитектура.

„Днес страната ни стои на прага на исторически момент. От 1 януари България ще се присъедини към семейството на държавите, приели еврото като своя валута – символ на икономическо единство между над 340 милиона граждани в повече от 20 европейски страни“, допълни Желязков.