"Не на еврото": Протест на "Възраждане" пред БНБ

С лозунги „Не на еврото“ привърженици на партия „Възраждане“ се събраха на протест пред Българската народна банка във връзка с предстоящото посещение на председателя на Европейската централна банка Кристин Лагард.

По план Лагард трябваше да пристигне в БНБ в 10:30 ч., но към момента тя все още не е на място, заяви пред журналисти лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той допусна, че протестът може да повлияе на програмата ѝ за деня.

„Ние знаем какъв е нейният маршрут и ангажиментите ѝ, както и тези на еврокомисаря Валдис Домбровскис, и ще се постараем тези хора да разберат две неща: първо, че не са добре дошли в нашата страна, и второ — че България не иска еврото“, заяви Костадинов.

Той предупреди, че дори насилственото въвеждане на България в еврозоната ще има сериозни последствия.

„Еврозоната ще бъде срутена, България ще възвърне своята финансова независимост, а отговорните за манипулирането на данните ще понесат наказателна отговорност“, добави лидерът на партията.

Протестиращите внесоха писмо със своите искания до управителя на БНБ Димитър Радев, за да бъде предадено на Кристин Лагард.

По време на събитието двама мъже се опитаха да запалят флаг, наподобяващ този на Европейския съюз и с изрисувани свастики. Полицията веднага се намеси и предотврати опита. След това протестиращите нарязаха флага.