Еврокомисарят Валдис Домбровскис пристига в България

Европейският комисар по икономиката и производителността, както и по изпълнението и опростяването на политиките – Валдис Домбровскис, пристига на официално посещение в България във връзка с подготовката на страната за присъединяване към еврозоната.

По време на визитата си Домбровскис ще проведе срещи с министър-председателя Росен Желязков, министъра на финансите Теменужка Петкова и председателя на Народното събрание Рая Назарян. Разговорите ще бъдат фокусирани върху напредъка на България по ключовите критерии за членство в еврозоната, финансовата стабилност и икономическите политики, необходими за плавен преход към еврото.

На 4 ноември (вторник) комисар Домбровскис ще участва в конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“, която ще събере водещи европейски и международни лидери. Сред участниците са председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, както и председателят на Еврогрупата и министър на финансите на Ирландия Паскал Донахю.

В рамките на форума Домбровскис ще се включи в кръгла маса заедно с финансовия министър Теменужка Петкова и управителя на БНБ Димитър Радев. Акцентите в дискусията ще бъдат присъединяването на България към еврозоната, ролята на еврото за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на българската икономика, както и възможностите в контекста на настоящите геополитически предизвикателства.

След конференцията, от 12:15 ч. в резиденция „Бояна“, комисар Домбровскис и министър Петкова ще дадат съвместна пресконференция, която ще бъде излъчвана на живо по сателитния канал EBS.

В програмата на комисаря е включена и лекция пред студенти в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), посветена на бъдещето на еврозоната и ролята на младите икономисти в изграждането на стабилна европейска финансова среда.